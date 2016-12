Ohio, anziana in auto su folla durante concerto: sfiorata strage

Una donna di 74 anni è finita contro la folla che assisteva a un concerto all'aperto in Ohio, ferendo nove persone, due dei quali in modo grave. Secondo la polizia, l'anziana avrebbe confuso il freno con il pedale del gas. L'incidente è avvenuto su un a piccola pista da ballo di Parma Heights, non lontano da Cleveland, mentre suonava una cover band di Frank Sinatra e Dean Martin davanti a circa 100 persone.