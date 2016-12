Ohio: 19enne pestata e rasata da sei coetanee. E il video va su Facebook

15:44 - Teppismo tutto al femminile, e della peggior specie, negli Stati Uniti: una diciannovenne di Forest Park, nell'Ohio, è stata picchiata, rasata e umiliata da sei coetanee in una sorta di spedizione punitiva guidata dalla nuova fidanzata del suo ex. La giovane, Cheyanne, è stata avvicinata dalla banda in un parcheggio, dove è stata pestata e insultata: il video delle violenze poi è finito su Facebook.

Secondo il racconto della Abc, le sei ragazze l'hanno prima insultata verbalmente, poi sono passate alle mani sbattendola contro il cofano dell'auto. Infine l'hanno immobilizzata, le hanno rasato i capelli e le hanno scritto un insulto sul volto. Le hanno poi rubato 50 dollari, hanno distrutto la sua patente e l'hanno minacciata di altre aggressioni se si fosse rivolta alla polizia. Poi tutto quanto è finito su Facebook, con le teppiste che si vantavano del pestaggio.



Secondo la Abc non è chiaro il motivo di questa aggressione: la vittima ha detto ai media di aver paura, spiegando di aver raggiunto quel parcheggio dopo che il suo ex l'aveva invitata lì. Tra l'altro, anche il giovane avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. La nuova fidanzata dice invece di essere lei la proprietaria dell'auto su cui viaggiava Cheyanne, che quindi le avrebbe rubato il veicolo.



Il giovane e la sua nuova fidanzata dovranno comunque rispondere dell'accusa di aggressione e furto: nessuna incriminazione per le altre, invece, fatto che non lascia dormire sonni tranquilli a Cheyanne...