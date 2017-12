Ogni anno 170 persone muoiono per i selfie estremi: è allarme anche in Italia

Il valore della vita? Un milione di follower, decine di migliaia di like o, a volte, solo decine. L'ultima vittima di un selfie mortale si chiama Wang, 26 anni, cinese, star del web: è volato giù da un grattacielo in diretta sui social. Bravate che sfidano ogni limite, o semplici distrazioni, come nel caso di una mamma inglese che stava scattando una foto di una pedalata, ha perso l'equilibrio e ha battuto la testa. Sono 170 i morti ogni anno per un selfie: a calcolarlo è l'università Carnegie Mellon, in Pennsylvania. In India, nel 2016, sono stati 76; seguono, per numero di autoscatti letali, Pakistan, Usa e Russia.