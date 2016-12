Oggi a Roma salma Giulio Regeni

Arriverà oggi a Roma, alle 13, la salma di Giulio Regeni, il ricercatore universitario trovato morto in Egitto tre giorni fa. Il corpo sarà poi trasferito all'Istituto di medicina legale della Sapienza dove verrà eseguita l'autopsia, disposta dalla Procura. Molti sono ancora i punti che restano oscuri sulla morte del ragazzo che potrebbe essere rimasto vittima di una "punizione" per il suo lavoro di approfondimento e denuncia in Egitto.