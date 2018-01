Offensiva turca in Siria, Erdogan: "Termineremo in poco tempo"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di sperare che l'offensiva lanciata da Ankara nel Nord della Siria contro una milizia curda termini "in pochissimo tempo". "Se Dio vuole, termineremo questa operazione in brevissimo tempo", ha dichiarato in un discorso a Bursa Erdogan, che prendeva la parola per la prima volta dal lancio dell'offensiva turca nella regione di Afrin.