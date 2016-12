Offensiva Raqqa, anche raid aerei francesi contro Isis

La Francia contribuirà con raid aerei alla battaglia contro lo Stato Islamico per la riconquista della città di Raqqa. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian. Le forze territoriali locali, ha poi spiegato Le Drian, potranno quindi contare per riprendere il controllo di Raqqa sul supporto aereo di Francia, Stati Uniti e di altre forze della coalizione, ma non sulla presenza di soldati stranieri sul terreno.