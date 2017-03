Offensiva Mosul, inviato Usa: jihadisti Isis rimasti moriranno

Ogni miliziano dell'Isis rimasto a Mosul morirà. Lo ha detto l'inviato speciale Usa della Coalizione internazionale Brett McGurk, spiegando che le truppe irachene hanno chiuso l'ultima strada per uscire dalla città, intrappolando i miliziani nella parte ovest: "Ogni combattente rimasto a Mosul sta per morire là. Noi siamo impegnati non solo per sconfiggerli, ma anche per assicurarci che non possano scappare".