Offensiva contro l'Isis, per i russi l'esercito siriano entrato a Palmira

L'avanzata dell'esercito siriano sostenuta dagli aerei russi - Ad annunciare l'ingresso dell'esercito siriano a Palmira è stato anche l'Osservatorio siriano dei diritti umani, sottolineando come i militari abbiano avuto il sostegno degli aerei russi. "Le forze del regime sono entrate nel quartiere Hayy al Gharf nella zona sudovest di Palmira. Stanno avanzando molto lentamente a causa delle mine collocate dall'Isis", ha spiegato il direttore dell'ong, Rami Abdel Rahman.



Notizie contrastanti sulla presa di Palmira - Emergono però notizie contrastanti sulla presunta conquista da parte delle forze governative di Palmira. La tv di Stato siriana ha mostrato un tricolore siriano issato su un palazzo affermando che è situato nel "centro della città", mentre attivisti locali membri del coordinamento di Palmira hanno detto che le immagini provengono da un palazzo fuori città, "distante sei chilometri dal centro". E' impossibile verificare sul terreno l'autenticità di queste informazioni.



Sana: "Truppe siriane non ancora nel centro" - Inoltre l'agenzia governativa Sana ha riferito che "le forze governative siriane non sono entrate nella città di Palmira, e si trovano ancora ad alcuni chilometri dal centro. Unità dell'esercito, in cooperazione con le milizie di difesa popolare, sono avanzate ulteriormente nelle vicinanze di Palmira". In particolare, una fonte militare ha detto che sono state strappate all'Isis la valle di Al Qubur e la collina Al Qusur, a ovest della città, dopo la collina Al Tar, che si trova tre chilometri a ovest del Castello di Palmira.



Da quasi un anno sotto il controllo dell'Isis - Palmira da quasi un anno è sotto il controllo dei miliziani dell'Isis. I jihadisti nelle ultime ore hanno sollecitato la popolazione della città siriana, nota per le sue rovine archeologiche d'epoca romana, a evacuare il centro abitato per l'avvicinarsi delle truppe governative e dei loro alleati in un'offensiva aerea e terrestre in corso da settimane.