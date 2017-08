Odore di bruciato a bordo, atterraggio emergenza per volo Air France

Un aereo della Air France, in viaggio da Parigi verso Vancouver, ha dovuto cambiare rotta e atterrare a Glasgow per un odore di bruciato avvertito a bordo. La compagnia ha spiegato che il volo AF374 era partito dallo scalo Charles de Gaulle e che il personale ha deciso di applicare "il principio precauzionale" di stop immediato quando ha sentito l'odore. L'origine non è ancora stata identificata.