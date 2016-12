Obama: "Violenza Usa record, rendere difficile l'acquisto di armi"

Obama rilancia la necessità del controllo sulle armi dopo le sparatorie degli ultimi tre giorni, nelle quali sono rimasti uccisi neri e poliziotti. "Se ci interessa la sicurezza, non possiamo mettere da parte la questione", ha detto a Varsavia, ricordando che gli Usa sono l'unico Paese tra quelli avanzati ad avere una violenza record. "Non saremo in grado di eliminare prendere ogni matto che compra un'arma, ma possiamo rendergli difficile l'acquisto".