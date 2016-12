Obama: via embargo a Cuba

"Più di 54 anni fa gli Usa chiudevano la loro ambasciata a L'Avana. Oggi ristabiliamo le nostre relazioni diplomatiche con Cuba": lo annuncia Barack Obama parlando di "passo storico" e "non è un passo simbolico". Secondo il presidente americano "il Congresso deve agire sull'embargo su Cuba visto che non ha funzionato per 50 anni". Obama annuncia poi che il segretario di Stato Kerry questa estate andrà in visita ufficiale a L'Avana.