Obama: Trump non sarà presidente

"Trump non sarà presidente perché ho fiducia negli americani e penso che gli americani si rendano conto che la presidenza è un lavoro serio". Lo ha detto Barack Obama, parlando al termine del vertice Asean in California, con i leader del sud-est asiatico. "La presidenza non è un'attività di marketing, ma un lavoro difficile, non è questione di finire sui giornali", ha aggiunto.