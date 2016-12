Obama tra i detenuti di El Reno: è il primo presidente Usa a visitare un carcere

Barack Obama è il primo presidente americano in carica a visitare una prigione federale. Lo ha fatto mettendo piede nel carcere di El Reno , in Oklahoma, promettendo una riforma della giustizia che non sia miope verso le differenze, in grado di "distinguere", tra chi ha commesso un errore e chi è davvero un individuo che pone pericoli.

"Tutti i giovani - ha detto - commettono degli errori. Non troppo diversi da quelli che commisi io, con la differenza che non tutti hanno il sostegno e i mezzi per superarli". E' un messaggio forte quello di Obama, volto a cambiare non solo le regole, ma anche il modo in cui la pena viene concepita. Quale sia il suo fine ultimo. Invitando a riflettere sulla differenza tra riabilitare chi sbaglia e le carceri piene.



Così il presidente americano ha cominciato con un atto di clemenza, commutando la pena a 46 detenuti per reati di droga. "Ho preso in considerazione le vostre richieste perché avete dimostrato di essere potenzialmente in grado di cambiare la vostra vita", aveva spiegato il presidente in una lettera ai detenuti interessati, "Adesso sta a voi trarre il massimo da questa opportunità".