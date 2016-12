Obama telefona a premier Pakistan

07:30 - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha telefonato al premier pachistano Nawaz Sharif, poco dopo aver annunciato la sua presenza a New Delhi il 26 gennaio 2015 per la Festa della repubblica indiana. Secondo alcuni media pachistani il capo di Stato americano ha inteso rassicurare Islamabad sul significato della sua visita in India. E' la prima volta che un presidente Usa è ospite d'onore in occasione della Festa della Repubblica indiana.