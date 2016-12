Obama: spero di vedere Fidel Castro

Barack Obama si augura di poter incontrare in futuro l'ex presidente cubano Fidel Castro. Lo ha detto lo stesso capo della Casa Bianca in un'intervista all'Abc. "Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare le aziende cubane. Sono convinto che se avranno la possibilità, un numero maggiore di cubani potrà avere successo qui in casa", ha poi affermato.