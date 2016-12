Obama: servono fondi contro Zika

Il presidente americano Barack Obama chiederà al Congresso 1,8 miliardi di dollari di fondi di emergenza per contrastare la diffusione del virus Zika. Lo riferisce la Casa Bianca. "Dobbiamo prendere il virus molto seriamente. Presenteremo una proposta al Congresso per finanziare la ricerca su vaccini e sulla diagnostica, ma anche per aiutare in termini di sistemi sanitari pubblici", sottolinea Obama.