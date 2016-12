Obama: "Serve riforma giustizia"

L'incontro è stato organizzato per la proiezione di "Fixing the system", il documentario realizzato da Vice media sulla riforma della giustizia e che racconta la visita di Obama al penitenziario federale di El Reno a luglio.



Al forum alla Casa Bianca, lo stesso presidente ha ricordato la visita in carcere e ha sottolineato che alcuni dei detenuti non sono molto diversi da lui quando era giovane. "Ho fatto errori quando ero giovane", ha detto Obama. "Le persone in queste prigioni meritano la nostra attenzione", ha aggiunto. Il presidente ha quindi ribadito la necessita' di una riforma della giustizia per mantenere l'incolumita' dei cittadini e dove ci sia rispetto per il lavoro che i poliziotti devono fare.