Obama: "Serve legge controllo armi"

Per Barack Obama è "particolarmente frustrante" il fatto di non essere ancora riuscito a far approvare una legge "di buon senso" per il controllo delle armi, "anche davanti ai ripetuti omicidi di massa". A dirlo è stato lo stesso presidente Usa alla Bbc, spiegando che "gli americani uccisi dal terrorismo sin dall'11 settembre sono meno di cento, quelli uccisi dalla violenza delle armi sono decine di migliaia".