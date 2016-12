Obama scherza con Renzi alla cena di Stato alla Casa Bianca: "Una volta quello giovane ero io, ora è lui"

Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dellʼItalia 1 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 2 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 3 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 4 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 5 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 6 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 7 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 8 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 9 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 10 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 11 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 12 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 13 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 14 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 15 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 16 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 17 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 18 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 19 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 20 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 21 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 22 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 23 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 24 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 25 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 26 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 27 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 28 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 29 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 30 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 31 di 41 Afp Afp Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 32 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 33 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 34 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 35 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 36 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 37 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 38 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 39 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 40 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia 41 di 41 Ansa Ansa Usa, cena di Stato alla Casa Bianca in onore dell'Italia leggi dopo slideshow ingrandisci

Eleganza "made in Italy" per le first lady - Renzi e la moglie Agnese sono stati accolti dal presidente Obama e Michelle al portico nord della Casa Bianca. Obama e Renzi indossavano lo smoking nero, mentre le due first ladies hanno sfoggiato abiti di grande eleganza: Michelle Obama un Versace oro rosato in cotta di maglia, Agnese un abito lungo di Scervino a spalle scoperte lavorato in argento con stola grigio più scuro. All'ingresso nella Casa Bianca ha risuonato un intermezzo della Cavalleria rusticana, poi i quattro, passando dalla yellow Oval della residenza privata, sono scesi nel gran foyer salutando i giornalisti per poi entrare nella blu room al suono di Hail America.



Gli ospiti italiani alla Casa Bianca - "Non ti preoccupare come siamo vestiti, sono interessati solo agli abiti delle signore", ha subito scherzato Obama salutando Renzi. Un parterre con molta cultura, anche giovane, come il rapper Frank Ocean, ma anche sport come l'olimpionica Bebe Vio, rammaricata per non aver strappato per la timidezza un selfie con Obama, il premio Oscar Paolo Sorrentino e l'ex campione Gp Mario Andretti. John Elkann, con la moglie Lavinia, rappresenta il legame forte che anche a livello economico unisce Usa e Italia come il Ceo di Estee Lauder Fabrizio Freda. Mentre la sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, simbolo della visione comune che Obama e Renzi dicono di condividere verso i migranti, ha sfruttato il pranzo al Dipartimento di Stato e poi la cena per promuovere la bellezza di Lampedusa ed il valore dell'accoglienza.