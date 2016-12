Obama: "Sbagliata decisione Sony"

22:03 - "La decisione della Sony di cancellare l'uscita del film è sbagliata". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, riferendosi al ritiro del film satirico "The Interview" dopo gli attacchi hacker alla società, che l'Fbi ha attribuito alla Corea del Nord. "Non ci può essere un dittatore che impone la censura negli Usa", ha aggiunto. "Non avevamo alternative" è la replica dell'a.d. di Sony Pictures, Michael Lynton. "Non abbiamo fatto errori".