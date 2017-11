Obama rompe indugi e lancia sfida a Trump: "E' ora di agire"

"E' ora di agire. Abbiamo grandi cose da fare insieme". Barack Obama, dopo mesi di silenzio dietro le quinte della politica, chiudendo il lavori del summit della Fondazione da lui creata suona la carica davanti al suo popolo, riunito in un hotel di Chicago. E se non proprio una piattaforma, lancia il guanto di sfida al "trumpismo". "Il cambiamento è possibile, ma non avviene in una sola notte - ha aggiunto -. Servono impegno, insistenza, costanza".