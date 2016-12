Obama: repubblicani allo sbando

Nuovo attacco di Barack Obama alla campagna presidenziale dei candidati repubblicani e a Donald Trump. Il presidente Usa ha definito il dibattito interno al Gop come "una fantasia, scherni da cortile scolastico, un network di home shopping", e ha citato Trump come "il tizio che è sicuro che sono nato in Kenya". A suo avviso, il magnate è "la distillazione di ciò che è successo nel loro partito in oltre un decennio".