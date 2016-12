Obama, prima visita in una moschea Usa: contro musulmani retorica ingiustificabile

"Recentemente abbiamo sentito un'ingiustificabile retorica contro i musulmani americani che non ha alcun posto nel nostro Paese". Lo ha detto Barack Obama intervenendo al centro islamico di Baltimora, in quella che è la sua prima storica visita in una moschea statunitense in qualità di presidente. "La prima cosa che voglio dire è una cosa che i musulmani americani non sentono spesso: grazie", ha aggiunto.