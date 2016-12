Obama: "Pena morte preoccupa"

Il presidente Usa, Barack Obama, torna a parlare della pena di morte, dicendosi "profondamente preoccupato" dal modo in cui viene applicata. "E' proprio nel momento in cui discutiamo di come rendere il sistema più equo, più giusto, che dobbiamo includere un esame della pena di morte", ha detto in un'intervista a 'The Marshall project', insistendo su una profonda revisione del sistema.