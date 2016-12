00:23 - Un'altra giornata da ricordare per la comunità gay in America. L'amministrazione Obama ha infatti annunciato che riconoscerà i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in altri sei Stati: Alaska, Arizona, Idaho, North Carolina, West Virginia e Wymoning. Sale così a 32 il numero degli stati Usa (più il District of Columbia) in cui le coppie omosessuali potranno godere dei benefici previsti dalle leggi federali.