Obama: "Non ci sono più scuse, dobbiamo agire sulle armi"

"Non ci sono più scuse" per non agire. Dobbiamo rendere "più difficile mettere le mani sulle armi d'assalto per chi vuole uccidere americani". Così Barack Obama si è rivolto indirettamente al Congresso nel suo discorso settimanale. Nell'ultima settimana, ha detto, "abbiamo osservato momenti di silenzio per le vittime della violenza con le armi. Troppo spesso questi momenti sono stati seguiti da mesi di silenzio".