Obama:"Neri e latinos discriminati"

Secondo il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, "in troppi posti, ragazzi e uomini neri, ragazzi e uomini latinos, vengono trattati diversamente dalla legge". Lo ha detto in un intervento volto a promuovere la riforma della giustizia penale. "Afroamericani e latinos compongono il 30% della popolazione carceraria. Al momento uno su 35 uomini afroamericani è in prigione, uno su 88 latinos. Tra gli uomini bianchi la cifra è di uno su 214".