Obama-Merkel firmano testo: "Su Ttip e clima non si torna indietro"

Il presidente americano Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno firmato un testo in cui affermano che "non verrà fatto nessun passo indietro" per quanto riguarda gli accordi sul commercio transatlantico (Ttip) e a tutela del clima. "Non ci sarà un ritorno a un mondo prima della globalizzazione", affermano i due leader nel documento diffuso dal sito di un settimanale tedesco.