Obama: legge sia uguale per tutti

"In questo Paese fino a quando non tutti saranno trattati in maniera uguale davanti alla legge sarà un problema. E il mio compito è di risolverlo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, commentando il provvedimento del Gran Giurì di New York che ha deciso di non incriminare il poliziotto Daniel Pantaleo per la morte di Eric Garner, l'afroamericano deceduto per soffocamento dopo la presa al collo da parte dell'agente.