Il presidente Usa Barack Obama ha annunciato in Grecia che continuerà a sostenere con i suoi alleati dell'Ue la tesi che "l'austerità, da sola, non può portare prosperità". "Nel mio messaggio al resto d'Europa continuerò a enfatizzare la nostra visione" , ha detto Obama al primo ministro greco Alexis Tsipras, durante la sua ultima visita da presidente in Europa. Sulla vittoria di Trump, ha commentato: "Sono rimasto sorpreso ma non mi sento responsabile".

Il numero uno della Casa Bianca ha poi elogiato la Grecia per la "straordinaria compassione" nei confronti dei rifugiati. "Voglio ringraziare il popolo greco per la sua risposta umanitaria" e per la sua "straordinaria compassione", ha sottolineato .



Tornando sul fronte economico, Obama si è detto convinto che la strada migliore da seguire sia combinare il consolidamento di bilancio con una strategia di crescita. "Serve un'agenda per la crescita", ha dichiarato, sottolineando che se si taglia solo la spesa l'economia si contrae. "Gli Stati Uniti si sono ripresi dalla crisi più velocemente e meglio di buona parte dell'Ue", ha proseguito.



"Rabbia, frustrazione e diseguaglianze economiche e sociali generano i populismi", ha affermato ancora Obama. "La lezione che ho tratto è che prima affrontiamo queste diseguaglianze e queste paure per il futuro e meno si alimentano i populismi", ha aggiunto, sottolineando però come "la vittoria di Trump non è la Brexit, ci sono delle differenze".