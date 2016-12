Obama: Islam è nostro amico, Isis cancro da estirpare

07:32 - Nessuna guerra all'Islam da parte degli Stati Uniti. C'è invece un cancro, l'Isis, da combattere". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, che aggiunge: "Non è l'America contro l'Isis, ma l'America alla guida di una coalizione internazionale per assistere un paese", l'Iraq, con il quale abbiamo una partnership per la sicurezza". Obama respinge così paragoni impliciti con i precedenti impegni militari statunitensi.

Il presidente Usa, dopo aver sottolineato che l'Islam è una grande religione e che gli Stati Uniti perseguono solo il fanatismo terroristico, ammette la difficoltà nel momento, pur ricordando come già il suo arrivo alla Casa Bianca era stato difficile. ''E' un periodo significativo questo, ma pensiamo che quando sono arrivato alla Casa Bianca c'erano due guerre in corso e una crisi finanziaria terribile e quasi senza precedenti. Abbiamo incontrato difficoltà e le abbiamo superate. Questo non è per sminuire le sfide serie che ci troviamo ad affrontare oggi'', afferma Obama rispondendo a chi gli chiedeva se quello attuale fosse il momento più difficile della sua presidenza.



''Stiamo assistendo l'Iraq in una vera battaglia che si tiene nel suo territorio, con le loro truppe. Noi stiamo offrendo supporto aereo. Ed è nel nostro interesse farlo perché l'Isis rappresenta una sorta di ibrido non solo di rete terroristica, ma con ambizioni territoriali e la strategia e le tattiche di un esercito''.



Bisogna però ''distinguere fra l'antiterrorismo e l'occupazione che ha caratterizzato le guerre in Iraq e Afghanistan. E' molto diverso che avere 150.000 truppe in Iraq sul campo o 60.000 in Afghanistan''. La campagna con gli alleati in Iraq ha ''chance di successo'' aggiunge Obama, precisano come l'America è una paese ''indispensabile. Quando c''e un problema al mondo chiamano noi''.