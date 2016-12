Obama invita sull'Air Force One cantante Aerosmith Steven Tyler

"Non voleva perdere una cosa", come nelle parole del celebre brano colonna sonora del film Armageddon. Così Barack Obama ha invitato l'interprete del brano stesso, il cantante degli Aerosmith Steven Tyler, sull'Air Force One per un breve incontro in Florida. Il portavoce della Casa Bianca Eric Schultz ha detto che l'occasione è stata la presenza di Obama ad Orlando proprio mentre il leader degli Aerosmith era di passaggio in città.