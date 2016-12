Obama incontra San Suu Kyi: "In Birmania elezioni siano libere ed eque"

12:27 - Il processo di democratizzazione in Birmania ha seguito "un sentiero sconnesso": così si è espressa la leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi durante l'incontro con il presidente Usa Barack Obama avvenuto venerdì a Rangoon. I due premi Nobel per la Pace hanno definito la nuova Costituzione birmana "ingiusta e antidemocratica", "incompleta e reversibile". Obama ha poi fatto appello per delle elezioni "libere ed eque" richiamandosi alle elezioni generali che si terranno nel 2015.





L'attuale Costituzione esclude San Suu Kyi dal candidarsi nel 2015: una clausola prevede che chi è stato sposato o ha figli di cittadinanza straniera non può correre per le più alte cariche dello Stato. Sposata ad un uomo inglese, San Suu Kyi è madre di due figli con cittadinanza britannica. Le ultime elezioni, tenutesi nel 2010, hanno visto la vittoria del partito Unione Solidarietà e Sviluppo, che sostiene la giunta militare, e la transizione del Paese da un regime militare a uno democratico nonostante la comunità internazionale abbia definito la vittoria del partito "fraudolenta".



I due premi Nobel hanno scelto come luogo del loro secondo incontro la casa di Aung Saan Suu Kyi, dove la leader è stata a lungo rinchiusa agli arresti domiciliari.