Obama in visita a Cuba, la protesta delle "Donne in bianco" per i diritti umani

Volevano vedere Barack Obama per denunciare la violazione dei diritti umani a Cuba e per chiedere un'amnestia per i mariti, dissidenti politici, che si trovano in carcere. Per questo motivo le "Donne in bianco" hanno manifestato il giorno della storica visita del presidente americano a L'Avana. Il corteo però è stato subito soppresso delle autorità e più di cinquanta attiviste sono state arrestate durante la marcia pacifica.