Obama in Spagna: "L'austerità ha creato frustrazione in Europa"

"Le politiche di austerità perseguite in Europa a mio avviso hanno rappresentato un fattore importante delle frustrazioni e delle preoccupazioni visibili in molti Paesi europei, con la preoccupazione che i benefici dell'integrazione delle economie e della globalizzazione non giungono a tutti allo stesso modo". Lo spiega il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, in Spagna per una visita lampo, in una lunga intervista a El Pais.