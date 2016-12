Obama in Spagna, accolto dal Re Felipe: sarà visita ridotta

Il presidente Barack Obama è arrivato in Spagna, a Madrid, per una visita lampo dopo la decisione di tornare il prima possibile in America, al termine del vertice Nato, per i fatti di Dallas. Obama avrà incontri nella capitale madrilena con i leader spagnoli e il Re Felipe IV. Al centro della visita la sicurezza e la cooperazione tra le due nazioni, oltre ai temi economici.