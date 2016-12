Obama in Birmania vede San Suu Kyi

08:12 - In una conferenza stampa congiunta con la leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi, il presidente americano Barack Obama ha affermato che la democratizzazione in Birmania non è "né completata né irreversibile". E in vista delle legislative dell'anno prossimo si è appellato allo svolgimento di elezioni "libere ed eque". Aung San Suu Kyi ha invece esortato a "trovare un equilibrio fra ottimismo e pessimismo" per il proprio Paese.