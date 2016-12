Obama in Alaska, salmone depone le uova sulle sue scarpe: "Era felice di vedermi"

Comico "incidente" di percorso per Barack Obama durante il suo viaggio di tre giorni in Alaska per partecipare a un convegno sul clima e visitare le zone più remote dello Stato. Giunto in un villaggio di pescatori, il presidente Usa ha preso tra le mani un salmone che gli ha tributato un'accoglienza "speciale", deponendo le uova sulle sue scarpe. Il video che ha immortalato la scena è diventato subito virale sul Web. Alla fine il numero uno della Casa Bianca ha scherzato dicendo: "Era felice di vedermi".