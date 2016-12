Obama: ho sbagliato in Libia, dopo intervento 2011 dovevamo riflettere

Barack Obama ha ammesso di aver commesso un errore a non pensare al futuro della Libia dopo l'intervento del 2011 che ha messo fine alla dittatura di Gheddafi. Obama, intervistato da Fox News, ha difeso il bliyz ma ha ammesso gli errori successivi. "Il suo più grande errore?", ha chiesto il giornalista; "Probabilmente non pianificare 'il giorno dopo' di quella che credo fosse la decisione giusta di intervenire in Libia", ha risposto Obama.