Obama: Hillary Clinton "molto qualificata" per la Casa Bianca

Barack Obama ritiene che Hillary Clinton sia "molto qualificata" per il ruolo di presidente degli Stati Uniti. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Bloomberg, è Eric Schulz, uno dei portavoce della Casa Bianca. La dichiarazione di Obama è in riferimento a quanto ha detto il senatore Bernie Sanders, candidato democratico alle primarie, che ha definito la ex first lady "non qualificata" per la presidenza del Paese.