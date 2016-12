Obama: embargo contro Cuba finirà

"L'embargo contro Cuba finirà". Ne è convinto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale ha tuttavia sottolineato che sui tempi non può dare una risposta precisa. "Quello che abbiamo fatto per 50 anni non è servito né ai nostri interessi né agli interessi del popolo cubano", ha detto da L'Avana. Tuttavia, come precisato da Obama, la revoca dell'embargo, che spetta al Congresso Usa, resta legata anche al tema dei diritti umani.