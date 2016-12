Obama:Ebola,nessuno dovrebbe morire

19:16 - "Nessuno dovrebbe essere lasciato morire in balia dell'Ebola. Nessuno dovrebbe morire perché non ci sono tende di isolamento così come sta succedendo in Africa occidentale". Lo ha detto il presidente Usa Barack Obama, parlando alla conferenza sulla "Sicurezza della sanità globale" alla Casa Bianca. "La lotta contro il virus rimane una priorità della sicurezza nazionale del nostro Paese. Dobbiamo prevenire l'epidemia riducendo i rischi", ha aggiunto.