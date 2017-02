Obama e Michelle in vacanza alle Isole Vergini

Barack Obama e Michelle più rilassati che mai. L'ex presidente degli Stati Uniti e la moglie sono sbarcati alle Isole Vergini ospiti del magnate Richard Branson. Treccine per lei, cappellino da baseball per lui. La coppia saluta sorridendo i turisti che augurano loro buone vacanze.

Dopo 8 anni sono le prime ferie da privati cittadini per gli ex inquilini della Casa Bianca. Il 20 gennaio l'addio allo Studio Ovale, poi un weekend lungo a Palm Beach in Florida. E da 8 giorni gli Obamas si stanno godendo le spiagge caraibiche. Ma non senza un pensiero alla politica di Donald Trump.



Obama non rilasciava dichiarazioni sul successore dal giorno del suo insediamento. Ma ha rotto il silenzio a causa del decreto che viete l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 7 paesi musulmani. Obama ha incoraggiato le manifestazioni contro il provvedimento. "Le proteste", ha detto, "sono esattamente ciò che ci si aspetta quando vengono messi in pericolo i valori americani".