Obama:dollaro forte non è problema

Barack Obama al G7 in Germania "non ha mai detto che il dollaro forte sia un problema". E' quanto chiarisce la Casa Bianca, smentendo così le ricostruzioni di un funzionario francese. "Il presidente - si legge in un comunicato - ha sottolineato che la domanda globale è troppo debole e che i Paesi del G7 hanno bisogno di usare tutti gli strumenti, fra cui le politiche di bilancio e monetarie, per promuovere la crescita".