Obama: dobbiamo sconfiggere Isis

"Bisogna raddoppiare gli sforzi per sconfiggere l'Isis": lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, incontrando a margine del G20 il re dell'Arabia Saudita Salman bin Abd al Aziz. I due leader hanno anche definito "un imperativo" non solo la fine della guerra civile in Siria, ma anche quella dei combattimenti in Yemen.