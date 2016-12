Obama: distruggeremo l'Isis, l'Occidente non ha paura

"Distruggeremo l'Isis" sul campo di battaglia senza rinunciare ai nostri valori, grazie alla nostra coalizione. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama in una conferenza stampa a Kuala Lumpur. Obama ha detto che "lo strumento più potente che abbiamo per combattere lo Stato islamico è affermare che non abbiamo paura. Che non ho paura che lo Stato Islamico ci sconfigga con le sue operazioni".

"Distruggere l'Isis non soltanto è un obiettivo realistico, ci riusciremo. Sara' fatto", ha aggiunto Obama, precisando che "non accetteremo il terrorismo come la nuova normalità, non siamo senza potere", in quanto "il mondo non accetterà attacchi terroristici ai ristoranti e ai cinema".



"Assad deve andarsene" - E' inevitabile allontanare Bashar al Assad dalla Siria ma "abbiamo tutti interesse a mantenere uno Stato siriano, non vogliamo il caos", ha poi detto il presidente degli Stati Uniti, auspicando una maggiore collaborazione della Russia. Anche attraverso i contatti con Arabia Saudita, Turchia, Russia ed Iran, Obama scommette sull'avvio di un processo politico che possa sfociare, come primo punto, in un cessate il fuoco in Siria.