Obama: dialogo Israele-Palestina

"Una pallottola può prendersi la vita di un uomo ma il suo spirito, il suo sogno per la pace non morirà mai". Lo ha detto il presidente americano Barack Obama in un video messaggio trasmesso alla manifestazione di Tel Aviv in ricordo di Yitzhak Rabin a 20 anni dal suo omicidio. "La pace è necessaria - ha aggiunto - perché è l'unica per garantire una vera e duratura sicurezza per israeliani e palestinesi".