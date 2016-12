Obama: cristiani perseguitati

"In alcune zone del Medio Oriente le campane, che da secoli hanno suonato ogni giorno di Natale, quest'anno rimarranno in silenzio". Lo ha affermato il presidente Usa, Barack Obama, ricordando la persecuzione dei cristiani per mano dei terroristi dell'Isis in Siria e in Iraq, in un messaggio diffuso a pochi giorni dal Natale. "Questo silenzio è la tragica testimonianza delle atrocità commesse contro queste comunità dall'Isis", aggiunge Obama.