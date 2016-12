Obama convoca team anti terrore

Il presidente Barack Obama ha incontrato i vertici della sua squadra per l'antiterrorismo e la sicurezza interna, per fare il punto sugli sforzi in seguito agli "attacchi terroristici sferrati dall'isis il 22 marzo" a Bruxelles. Durante la riunione i consiglieri hanno riferito ad Obama che "al momento non vi è alcuna informazione di intelligence specifica e credibile di un complotto per condurre simili attacchi negli Stati Uniti".