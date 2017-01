Obama contro Trump: "Io secchione, lui meno attendo ai dettagli"

"Due opposti per certi versi". Così il presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama vede se stesso rispetto al suo successore Donald Trump. Di sè dice essere una sorta di "secchione", Trump invece a suo avviso "non ha passato molto tempo sui dettagli", ha sottolineato Obama in una intervista alla Abc, un aspetto quest'ultimo che può contribuire ad un approccio più fresco ma anche finire per prenderlo alla sprovvista.